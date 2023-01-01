«Милан» подпишет контракт с вратарем из Колумбии

«Милан» заключит контракт с голкипером Дэвисом Васкесом, который выступает в чемпионате Парагвая за «Гуарани», сообщает журналист Николо Скира.

Речь идет о полноценном трансфере 24-летнего колумбийца.

При этом в «россонери» по-прежнему сосредоточены на подписании Марко Спортьелло из «Аталанты» в качестве нового резервного вратаря команды.

30-летнего Спортьелло «Милан» хочет подписать летом в качестве свободного агента.