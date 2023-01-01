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Сегодня, 17:15

Лукаку подтвердил, что хочется остаться в «Интере»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ромелу Лукаку.
Фото AFP

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подтвердил, что хочется остаться в итальянском клубе.

«Хочу провести в «Интере» долгую карьеру. Тем более с этого года мой сын начал заниматься в академии клуба. Не хочу никуда уезжать. После окончания сезоне поговорим с «Челси» и постараемся достичь компромисса», — приводит слова Лукаку Sky Italia.

29-летний бельгиец в этой сезоне на правах аренды выступает за «Интер».

Ранее сообщалось, что миланский клуб уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты игрока.

Лукаку в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы. В серии А он провел только 4 матча и забил 1 гол.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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