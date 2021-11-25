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«Милан» планирует завтра объявить о продлении контракта с Пиоли

13:46
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«Милан» в ближайшее время объявит о продлении контракта с главным тренером Стефано Пиоли, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «россонери» планируют объявить о подписании нового соглашения с 56-летним специалистом завтра, 26 ноября.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года, его нынешний контракт действует до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что клуб подпишет с тренером контракт до 2024 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

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Иван Торопцев все материалы автора

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