В «Лацио» рассказали о главных спонсорах итальянского футбола: «Это не букмекеры, а криптоинвесторы!»

Директор по маркетингу «Лацио» Марко Каниджиани в рамках мастер-класса факультета «Менеджмента в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA рассказал о главных инвесторах в итальянском футболе.

«В Италии со спонсорами стало сложнее, после введения некоторых законов. У нас букмекеры не могут спонсировать футбольные клубы. Дети до 18 лет не могут пользоваться услугами букмекеров. Сейчас главные инвесторы в итальянском футболе — это криптовалюты. Мы заключили крупный договор с Binance в качестве основного спонсора. Это самый большой спонсорский контракт в истории «Лацио», по которому мы общались четыре месяца. После заключения контракта мы выпустили фан-токены ценой по одному доллару. Через несколько часов их цена достигла 100 долларов, а позднее выровнялась на уровне 7-10 долларов за токен», — передает слова Каниджиани корреспондент «СЭ» Артем Бухаев.

Каниджиани также отметил, что развивать бизнес в итальянском футболе очень сложно.

«Я работаю в «Лацио» больше 20 лет. А болею за этот клуб еще больше! За все время, что я приходил с идеями по бизнесу я ни разу не слышал ответ «да» сразу. Но потом я убеждал, что это нужно для развития клуба. Это называется внутренний маркетинг. Вводить NFT-токены? Спортивная часть пока не принимает такого вмешательства. Если я приду к тренеру с результатом голосования болельщиков по поводу состава, он бросит в меня бутсой», — добавил Каниджиани.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).