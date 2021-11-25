В «Лацио» рассказали, как побороли национализм среди болельщиков

Директор по маркетингу «Лацио» Марко Каниджиани рассказал о проблеме с национализмом в рядах болельщиков в рамках мастер-класса факультет «Менеджмента в игровых видах спорта» Бизнес-школы RMA.

«Нацизм был проблемой для нашей команды в прошлом. У нас были неприятные случаи, хотя в них участвовало и небольшое количество людей. Вы прекрасно знаете, что несколько человек могут поднять такой шум, что это будет выглядеть отвратительно. Мы пытаемся разработать альтернативное направление — «Лацио» далек от подобных вещей. Мы проводим антифашистские мероприятия. В прошлое воскресенье был организован матч между Папой Римским и «Лацио». Мы активно участвуем в мероприятиях подобного рода. Однако можно сделать 100 шагов, которые станут бессмысленными из-за одного ужасного случая. Собственники «Лацио» борются с нацизмом», — передает слова Каниджиани корреспондент «СЭ» Артем Бухаев.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).