«Милан» не будет предлагать Романьоли новый контракт

«Милан» может расстаться с защитником Алессио Романьоли. Итальянский клуб не намерен предлагать новый контракт футболисту, сообщает Calciomercato.

Действующий контракт 26-летнего итальянца истекает летом 2022 года. Клуб хочет продать футболиста этим летом, чтобы не терять игрока бесплатно.

Сам «Милан» купил Романьоли у «Ромы» в 2015 году за 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу.