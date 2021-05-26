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«Милан» не будет предлагать Романьоли новый контракт

17:16
Алессио Романьоли. Фото Reuters
Алессио Романьоли. Фото Reuters
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«Милан» может расстаться с защитником Алессио Романьоли. Итальянский клуб не намерен предлагать новый контракт футболисту, сообщает Calciomercato.

Действующий контракт 26-летнего итальянца истекает летом 2022 года. Клуб хочет продать футболиста этим летом, чтобы не терять игрока бесплатно.

Сам «Милан» купил Романьоли у «Ромы» в 2015 году за 25 миллионов евро.

В завершившемся сезоне серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу.

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