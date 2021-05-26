Паратичи высказался об уходе из «Ювентуса»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался об уходе из клуба. Его контракт, который истекает 30 июня 2021 года, не будет продлен.

«Это были великолепные годы, наполненные прогрессом и эмоциями. «Ювентус» дал мне возможность заниматься своей работе в полной свободе и без каких-либо условий, в полном соответствии с моей ролью. В связи с этим хотел бы поблагодарить клуб, моих коллег, сотрудников, футболистов, тренеров, владельцев и в частности президента Андреа Аньелли. Заканчивается важная глава в моей жизни. Жду новых вызовов», — цитирует Паратичи официальный сайт клуба.

Паратичи проработал в структуре клуба последние 11 лет.

Клуб занял 4-е место по итогам сезона в серии А и вышел в Лигу чемпионов. Также команда стала обладателем Кубка и Суперкубка Италии.