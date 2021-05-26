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Паратичи высказался об уходе из «Ювентуса»

16:45
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался об уходе из клуба. Его контракт, который истекает 30 июня 2021 года, не будет продлен.

«Это были великолепные годы, наполненные прогрессом и эмоциями. «Ювентус» дал мне возможность заниматься своей работе в полной свободе и без каких-либо условий, в полном соответствии с моей ролью. В связи с этим хотел бы поблагодарить клуб, моих коллег, сотрудников, футболистов, тренеров, владельцев и в частности президента Андреа Аньелли. Заканчивается важная глава в моей жизни. Жду новых вызовов», — цитирует Паратичи официальный сайт клуба.

Паратичи проработал в структуре клуба последние 11 лет.

Клуб занял 4-е место по итогам сезона в серии А и вышел в Лигу чемпионов. Также команда стала обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Дополнительная информация:

https://www.juventus.com/it/news/articoli/fabio-paratici-lascera-la-juventus

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