Сменить Конте в «Интере» может Симоне Индзаги

На посту главного тренера «Интера» может произойти перестановка, сообщает TMW.

Финансовая ситуация заставляет руководителей «Интера» пойти на некоторые шаги — продажу игроков на сумму в 80-100 миллионов евро и сокращение зарплат на 20 процентов.

Нынешний главный тренер Антонио Конте не хочет терять футболистов, начиная тем самым строительство команды заново, поэтому он может уйти.

На этот случай «Интер» уже связался с Симоне Индзаги. Пока что речь идет не о конкретном предложении, а о первых диалогах.

Контракт Симоне Индзаги с «Лацио» истекает в конце июня, и он готовится к переговорам с президентом клуба Клаудио Лотито.