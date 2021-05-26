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Сменить Конте в «Интере» может Симоне Индзаги

17:20
Симоне Индзаги. Фото Reuters
Симоне Индзаги. Фото Reuters
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На посту главного тренера «Интера» может произойти перестановка, сообщает TMW.

Финансовая ситуация заставляет руководителей «Интера» пойти на некоторые шаги — продажу игроков на сумму в 80-100 миллионов евро и сокращение зарплат на 20 процентов.

Нынешний главный тренер Антонио Конте не хочет терять футболистов, начиная тем самым строительство команды заново, поэтому он может уйти.

На этот случай «Интер» уже связался с Симоне Индзаги. Пока что речь идет не о конкретном предложении, а о первых диалогах.

Контракт Симоне Индзаги с «Лацио» истекает в конце июня, и он готовится к переговорам с президентом клуба Клаудио Лотито.

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