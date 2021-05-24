«Милан» не будет подписывать новый контракт с Манджукичем

Форвард «Милана» Марио Манджукич покинет команду. Итальянский клуб принял решение не предлагать хорвату новый контракт.

Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021-го года. У «россонери» была опция продления соглашения еще на сезон, но руководство клуба отказалось от этого варианта.

35-летний футболист сыграл в 11 матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.