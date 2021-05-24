«Милан» не будет подписывать новый контракт с Манджукичем
16:05
Форвард «Милана» Марио Манджукич покинет команду. Итальянский клуб принял решение не предлагать хорвату новый контракт.
Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021-го года. У «россонери» была опция продления соглашения еще на сезон, но руководство клуба отказалось от этого варианта.
35-летний футболист сыграл в 11 матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.
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