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«Милан» не будет подписывать новый контракт с Манджукичем

16:05
Марио Манджукич. Фото ФК «Милан».
Марио Манджукич. Фото ФК «Милан».
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Форвард «Милана» Марио Манджукич покинет команду. Итальянский клуб принял решение не предлагать хорвату новый контракт.

Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021-го года. У «россонери» была опция продления соглашения еще на сезон, но руководство клуба отказалось от этого варианта.

35-летний футболист сыграл в 11 матчах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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