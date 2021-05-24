39-летний Родриго Паласио покинул «Болонью»
15:26
Нападающий Родриго Паласио покидает «Болонью». Клуб не будет продлевать контракт с 39-летним аргентинцем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В прошедшем сезоне нападающий провел в серии А 36 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
В матче с «Фиорентиной» (3:3) он оформил хет-трик. Паласио стал самым возрастным игроком в истории серии А, который забивал три гола в одной встрече. На момент матча ему было 39 лет и 86 дней.
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