39-летний Родриго Паласио покинул «Болонью»

Нападающий Родриго Паласио покидает «Болонью». Клуб не будет продлевать контракт с 39-летним аргентинцем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Grazie Rodrigo ??? pic.twitter.com/JsGIHCTsOg — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 24, 2021

В прошедшем сезоне нападающий провел в серии А 36 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

В матче с «Фиорентиной» (3:3) он оформил хет-трик. Паласио стал самым возрастным игроком в истории серии А, который забивал три гола в одной встрече. На момент матча ему было 39 лет и 86 дней.