Симоне Индзаги недоволен ходом переговоров о новом контракте
16:16
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги склоняется к тому, чтобы покинуть команду. Он крайне недоволен ходом переговоров по новому контракту с клубом, сообщает Il Messaggero.
На среду назначена новая встреча между сторонами. Индзаги возмущен тем фактом, что президент клуба Клаудио Лотито уже встречался с Дженнаро Гаттузо и Маурицио Сарри, которые могут возглавить римский клуб.
«Лацио» по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы.
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