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«Милан» хочет приобрести Миленковича и Йовича

10:49
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«Милан» может приобрести защитника «Фиорентины» Николу Миленковича и нападающего «Реала» Луку Йовича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство итальянского клуба за счет приобретения защитника и нападающего хочет решить проблемы с составом, которые возникли после травм нескольких ключевых игроков.

В нынешнем сезоне 24-летний Миленкович забил один мяч в 14 матчах за «Фиорентину». На счету 23-летнего Йовича один гол и две передачи в девяти встречах за «Реал».

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Карен Саркисян все материалы автора

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