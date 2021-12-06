«Милан» хочет приобрести Миленковича и Йовича
10:49
«Милан» может приобрести защитника «Фиорентины» Николу Миленковича и нападающего «Реала» Луку Йовича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство итальянского клуба за счет приобретения защитника и нападающего хочет решить проблемы с составом, которые возникли после травм нескольких ключевых игроков.
В нынешнем сезоне 24-летний Миленкович забил один мяч в 14 матчах за «Фиорентину». На счету 23-летнего Йовича один гол и две передачи в девяти встречах за «Реал».
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