«Интер» готов предложить Брозовичу зарплату в размере 6 миллионов евро

«Интер» на этой неделе проведет переговоры с агентами полузащитника Марсело Брозовича по поводу продления его контракта, сообщает журналист Николо Скира в Twitter

По данным источника, итальянцы готовы платить ему 6 миллионов евро за сезон. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что действующий контракт 29-летнего хорвата с миланским клубом заканчивался 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах.