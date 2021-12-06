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«Интер» готов предложить Брозовичу зарплату в размере 6 миллионов евро

10:10
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«Интер» на этой неделе проведет переговоры с агентами полузащитника Марсело Брозовича по поводу продления его контракта, сообщает журналист Николо Скира в Twitter

По данным источника, итальянцы готовы платить ему 6 миллионов евро за сезон. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что действующий контракт 29-летнего хорвата с миланским клубом заканчивался 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал две результативные передачи в 18 матчах.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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