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Чемпионат Италии: «Рома» — «Интер», «Наполи» — «Аталанта» и другие матчи 16-го тура

09:10
«Интер» в гостях сыграет против «Ромы» в матче серии А. Фото instagram.com/inter
«Интер» в гостях сыграет против «Ромы» в матче серии А. Фото instagram.com/inter
Теги:
16-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 16-й тур
04 дек, 17:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Салернитана
Италия. Серия А. 16-й тур
04 дек, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
Интер
Италия. Серия А. 16-й тур
04 дек, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Аталанта
Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
Верона
Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Сассуоло
Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 20:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А. 16-й тур
06 дек, 20:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Удинезе
Италия. Серия А. 16-й тур
06 дек, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Торино

Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть по этой ссылке

Все о событиях в чемпионате Италии можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица серии А — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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