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«Милан» готов платить Чалханоглу 4 миллиона евро в год

16:29
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«Милан» продолжает вести переговоры о новом контракте с полузащитником Хаканом Чалханогу, сообщает журналист MilanNews.it Антонио Витьелло.

По данным источника, руководство итальянского клуба не хочет опускать игрока в другую команду. «Милан» готов платить хавбеку 4 миллиона евро в год (плюс бонусы). Ранее турок заявлял, что хочет получать в миланском клубе 7 миллионов евро.

Нынешнее соглашение футболиста с «Миланом» рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне серии А он провел 18 игр, забив 1 гол и сделав 8 результативных передач.

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