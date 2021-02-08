«Милан» готов платить Чалханоглу 4 миллиона евро в год

«Милан» продолжает вести переговоры о новом контракте с полузащитником Хаканом Чалханогу, сообщает журналист MilanNews.it Антонио Витьелло.

По данным источника, руководство итальянского клуба не хочет опускать игрока в другую команду. «Милан» готов платить хавбеку 4 миллиона евро в год (плюс бонусы). Ранее турок заявлял, что хочет получать в миланском клубе 7 миллионов евро.

Нынешнее соглашение футболиста с «Миланом» рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне серии А он провел 18 игр, забив 1 гол и сделав 8 результативных передач.