Защитник «Наполи» Манолас получил вторую травму за месяц

Защитник «Наполи» Костас Манолас получил травму в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2). Как сообщает официальный сайт клуба, обследование выявило у него растяжение правой лодыжки и травму передней связки малоберцовой кости. Состояние футболиста будет оценено через три недели. Он уже приступил к реабилитации.

Манолас был заменен в игре с «Дженоа» на 68-й минуте. У него эта травма стала уже второй за месяц: в январе он получил повреждение мышц и пропустил игру с «Эмполи».