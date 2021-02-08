Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Защитник «Наполи» Манолас получил вторую травму за месяц

16:18
Костас Манолас. Фото "Наполи"
Костас Манолас. Фото "Наполи"
Теги:

Защитник «Наполи» Костас Манолас получил травму в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2). Как сообщает официальный сайт клуба, обследование выявило у него растяжение правой лодыжки и травму передней связки малоберцовой кости. Состояние футболиста будет оценено через три недели. Он уже приступил к реабилитации.

Манолас был заменен в игре с «Дженоа» на 68-й минуте. У него эта травма стала уже второй за месяц: в январе он получил повреждение мышц и пропустил игру с «Эмполи».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир