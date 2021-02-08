Агент Мхитаряна обсудит продление контракта с «Ромой»

Между агентом полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, Мино Райолой, и руководством «волков» пройдут переговоры относительно продления действующего контракта футболиста со столичным клубом, сообщает Corriere dello Sport.

На игрока также претендует туринский «Ювентус», который рассчитывает в ближайшее межсезонье усилить свою линию полузащиты.

В действующем соглашении между Мхитаряном и «Ромой», срок которого истекает летом 2021 года, существует пункт автоматического продления на один год, с сохранением заработной платы на уровне трех миллионов евро (плюс бонусы), в случае достижения игроком определенных статистических показателей.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего армянина 9 голов и 8 голевых передач в 20 матчах серии А.