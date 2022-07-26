Мертенс может вернуться в «Наполи», если не найдет другой клуб

Нападающий Дрис Мертенс может подписать новый контракт с «Наполи», если не найдет более выгодный вариант для продолжения карьеры, информирует Football Italia.

35-летний бельгиец будет вынужден принять условия руководства неаполитанцев, если не сможет найти себе другую команду, которая будет платить ему требуемую зарплату.

В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента. Ранее нападающий не принял предложения «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом в 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

С «Наполи» он дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выиграл Суперкубок Италии.