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Мертенс может вернуться в «Наполи», если не найдет другой клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Дрис Мертенс может подписать новый контракт с «Наполи», если не найдет более выгодный вариант для продолжения карьеры, информирует Football Italia.

35-летний бельгиец будет вынужден принять условия руководства неаполитанцев, если не сможет найти себе другую команду, которая будет платить ему требуемую зарплату.

В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента. Ранее нападающий не принял предложения «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом в 4,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

С «Наполи» он дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выиграл Суперкубок Италии.

Дрис Мертенс
ФК Наполи
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