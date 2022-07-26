Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:41

Дибала рассказал, как проходили его переговоры по контракту с «Ювентусом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Новичок «Ромы» Пауло Дибала рассказал о причинах своего ухода из туринского «Ювентуса».

«Мы должны были подписать нового соглашение в октябре, но затем команда попросила меня подождать. Думаю, директор Арривабене был предельно ясен в своих заявлениях», — цитирует Дибалу итальянский журналист Ромео Агрести в Twitter.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.

Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером, который изначально выбрал для себя Неманья Матич, перешедший в клуб месяц назад. Серб согласился на изменения и будет играть за команду под 8-м номером.

Пауло Дибала
ФК Рома
ФК Ювентус
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Абрамов о положении Кокорина в «Фиорентине»: «Каждому россиянину пожелал бы того же»

Мертенс может вернуться в «Наполи», если не найдет другой клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости