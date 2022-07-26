Дибала рассказал, как проходили его переговоры по контракту с «Ювентусом»

Новичок «Ромы» Пауло Дибала рассказал о причинах своего ухода из туринского «Ювентуса».

«Мы должны были подписать нового соглашение в октябре, но затем команда попросила меня подождать. Думаю, директор Арривабене был предельно ясен в своих заявлениях», — цитирует Дибалу итальянский журналист Ромео Агрести в Twitter.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.

Дибала будет выступать за «Рому» под 21-м номером, который изначально выбрал для себя Неманья Матич, перешедший в клуб месяц назад. Серб согласился на изменения и будет играть за команду под 8-м номером.