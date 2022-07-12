Массажист Кокорина: «В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов»

Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии футболиста в конце прошлого сезона.

«Последняя травма была давно. Всю зиму, весну и лето он был готов играть, он тренировался. В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов. То, что не ставят на поле, — совсем другое», — сказал Колесников корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перенес коронавирус.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.