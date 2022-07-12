Массажист Кокорина: «В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов»
Массажист Кокорина рассказал о состоянии футболиста в конце прошлого сезона
Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии футболиста в конце прошлого сезона.
«Последняя травма была давно. Всю зиму, весну и лето он был готов играть, он тренировался. В последние месяцы у него не было никаких травм. Он не играл, но был готов. То, что не ставят на поле, — совсем другое», — сказал Колесников корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее стало известно, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перенес коронавирус.
В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|
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|0
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|0
|0
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|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0
|0
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|
19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Салернитана – Рома
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