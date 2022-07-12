Аллегри подтвердил, что «Ювентус» продаст де Лигта

Главный тренер «Ювентуса» заявил, что защитник де Лигт будет продан этим летом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что защитник команды Маттейс Де Лигт покидает клуб.

«Де Лигт продан. Мы найдем адекватную ему замену на трансферном рынке», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Основным претендентом на 22-летнего голландца называется «Бавария».

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.