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Сегодня, 19:08

Аллегри подтвердил, что «Ювентус» продаст де Лигта

Главный тренер «Ювентуса» заявил, что защитник де Лигт будет продан этим летом
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что защитник команды Маттейс Де Лигт покидает клуб.

«Де Лигт продан. Мы найдем адекватную ему замену на трансферном рынке», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Основным претендентом на 22-летнего голландца называется «Бавария».

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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