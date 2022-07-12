Агент Кокорина рассказал, когда футболист приступит к тренировкам
Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.
«Здоровье Кокорина? Все нормально. Он скоро будет тренироваться», — сказал Бердышев «СЭ».
Ранее сообщалось, что 31-летний форвард перенес коронавирус.
В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|0
|0
|0
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|0
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|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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|0
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7
|Фиорентина
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|
8
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|
9
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|0
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|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
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|0
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|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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