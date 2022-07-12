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Сегодня, 18:40

Агент Кокорина рассказал, когда футболист приступит к тренировкам

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Здоровье Кокорина? Все нормально. Он скоро будет тренироваться», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард перенес коронавирус.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин
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