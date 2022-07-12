Агент Кокорина рассказал, когда футболист приступит к тренировкам

Агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Здоровье Кокорина? Все нормально. Он скоро будет тренироваться», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард перенес коронавирус.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.