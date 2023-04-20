«Манчестер Юнайтед» включил Хойлунда из «Аталанты» в шорт-лист нападающих на лето

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в форварде «Аталанты» Расмусе Хойлунде, сообщает Mirror.

По информации источника, основными вариантами манкунианцев остаются Харри Кейн и Виктор Осимхен, но Хойлунд привлекает «МЮ» тем, что он может дешевле обойтись клубу — «Аталанта» запросит примерно 60 миллионов евро.

20-летний датчанин перешел в «Аталанту» в августе прошлого года. С того момента он сыграл в 28 матчах за бергамасков, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.