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Сегодня, 14:41

«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются голкипером «Милана» Меньяном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «Милана» Майк Меньян привлек внимание клубов АПЛ, утверждает Fichajes.

По информации источника, голкипером интересуются «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом «Милан» хочет сохранить 27-летнего француза в команде.

В текущем сезоне Меньян провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 18 мячей и 7 раз оставлял ворота на замке. Он пропустил часть сезона из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.

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«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Милан Шкриньяр перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
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 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
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 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
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 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
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 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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