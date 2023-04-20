«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются голкипером «Милана» Меньяном

Вратарь «Милана» Майк Меньян привлек внимание клубов АПЛ, утверждает Fichajes.

По информации источника, голкипером интересуются «Арсенал» и «Тоттенхэм». При этом «Милан» хочет сохранить 27-летнего француза в команде.

В текущем сезоне Меньян провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 18 мячей и 7 раз оставлял ворота на замке. Он пропустил часть сезона из-за повреждения. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 35 миллионов евро.