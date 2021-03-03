«Манчестер Юнайтед» требует большую компенсацию у «Интера» за трансфер Лукаку

«Интер» не выплатил «Манчестер Юнайтед» бонус за трансфер нападающего Ромелу Лукаку. По условиям сделки, это грозит итальянскому клубу крупным штрафом, утверждает Corriere dello Sport.

«Интер» купил бельгийского нападающего летом 2019 года за 74 миллиона евро. Также клуб должен был выплатить «МЮ» бонус в размере 5 миллионов.

Однако итальянский клуб просрочил выплату. По данным источника, за это «Интеру» полагается штраф в размере 50 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» уже объявил о своих претензиях, но отметил, что готов в качестве компенсации забрать одного из игроков миланцев. Речь идет о нападающем Лаутаро Мартинесе или защитнике Милане Шкриньяре.