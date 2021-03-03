«Торино» оспорит решение серии А по матчу с «Лацио»
15:55
Футбольный клуб «Торино» выступил с заявлением, что оспорит решение серии А по матчу 25-го тура против «Лацио».
Местные органы здравоохранения не разрешили «Торино» ехать в Рим на игру. Совет лиги принял решение не переносить матч и провести его 2 марта, несмотря на слова президента Федерации футбола Италии Габриеле Гравины о том, что провести матч в назначенную дату невозможно.
«Торино» грозит техническое поражение. Команда не смогли прибыть в Рим, так как сразу несколько представителей клуба заразились коронавирусом.
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