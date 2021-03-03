«Торино» оспорит решение серии А по матчу с «Лацио»

Футбольный клуб «Торино» выступил с заявлением, что оспорит решение серии А по матчу 25-го тура против «Лацио».

Il Torino Football Club, assistito e difeso dall'avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita #LazioTorino #SFT pic.twitter.com/TNCSFnXS0I — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 3, 2021

Местные органы здравоохранения не разрешили «Торино» ехать в Рим на игру. Совет лиги принял решение не переносить матч и провести его 2 марта, несмотря на слова президента Федерации футбола Италии Габриеле Гравины о том, что провести матч в назначенную дату невозможно.

«Торино» грозит техническое поражение. Команда не смогли прибыть в Рим, так как сразу несколько представителей клуба заразились коронавирусом.