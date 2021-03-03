Сегодня, 3 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» на своем поле примет «Кротоне». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Он провел за клуб 19 игр во всех турнирах и отметился 4 голами.

Следить за матчем «Аталанта» — «Кротоне» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Кротоне»