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«Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Кварацхелии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» пристально следят за 22-летний футболистом. Он также интересен «ПСЖ» и «Реалу».

По данным источника, «Наполи» не хочет отпускать Виктора Осимхена и Кварацхелию, двух лидеров итальянской команды, за одно лето. Грузинский футболист пока не рассматривает возможность ухода из клуба.

Ранее сообщалось, что в «Наполи» готовы удвоить зарплату Кварацхелии — с 1,2 миллиона евро до 2,5 миллиона — с продлением контракта до 2028 года. Действующий контракт рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне на счету грузинского футболиста 26 матчей во всех турнирах, 12 голов и 15 передач.

Источник: Журналист CBS Sports Бен Джейкобс
Хвича Кварацхелия
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
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«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
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«Милан» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Кремонезе» — «Интер»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
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38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 0 : 2
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 0 : 1
26.02 14:30
Болонья – Интер
 1 : 0
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 3 : 0
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 2 : 2
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 2 : 0
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 0 : 3
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 1 : 0
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 2 : 1
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 4 : 2
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
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