«Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ» и «Ньюкасл» проявляют интерес к Кварацхелии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия привлек внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» пристально следят за 22-летний футболистом. Он также интересен «ПСЖ» и «Реалу».

По данным источника, «Наполи» не хочет отпускать Виктора Осимхена и Кварацхелию, двух лидеров итальянской команды, за одно лето. Грузинский футболист пока не рассматривает возможность ухода из клуба.

Ранее сообщалось, что в «Наполи» готовы удвоить зарплату Кварацхелии — с 1,2 миллиона евро до 2,5 миллиона — с продлением контракта до 2028 года. Действующий контракт рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне на счету грузинского футболиста 26 матчей во всех турнирах, 12 голов и 15 передач.