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Тренер «Торино» Юрич о Радоньиче: «За 6 месяцев я не смог сделать из него футболиста»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич раскритиковал игру вингера команды Неманьи Радоньича в матче 24-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (2:4).

Юрич выпустил Радоньича на 60-й минуте, но спустя 15 минут отправил обратно на скамейку запасных, сделав обратную замену. Радоньич выступает за «Торино» на правах аренды, футболист принадлежит «Марселю».

«В этом дерби я разочарован результатом, но есть положительные моменты в том, как мы подошли к игре, а также отрицательные, показывающие, где моей команде еще нужно совершенствоваться. Есть вещи, которые мне трудно понять, на мой взгляд, Радоньич совершенно не уважает этот вид спорта. У тебя есть работа, но ты выходишь и делаешь что попало. У этого парня есть талант, но, очевидно, за эти шесть месяцев совместной работы я не смог сделать из него футболиста», — приводит слова Юрича Football Italia.

«Торино» идет на 9-й строчке в турнирной таьлице серии А (31 очко).

Источник: Football Italia
Иван Юрич
ФК Торино
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
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 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
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 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
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