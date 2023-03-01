Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:28

Аллегри о победе над «Торино»: «Парни провели хороший матч против сложного соперника»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Торино» (4:2) в 24-м туре чемпионата Италии.

«Парни провели хороший матч против действительно сложного соперника. Победа заслуженная, — цитирует Аллегри Football Italia. — До четвертого места еще 10 очков, это много. Мы сегодня догнали «Болонью» и оторвались от «Торино». Ну и стоит помнить, что на поле мы набрали 50 очков, а то и 52».

Также тренер «Ювентуса» высказался о первом матче Поля Погба в этом сезоне.

«Мы давно хотели, чтоб Погба вернулся, и теперь мы счастливы. Поскольку игры проходят каждые три дня, нам нужно, чтобы все были доступны», — сказал Аллегри.

«Ювентус» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице серии А.

Поль Погба. Зажигательное туринское дерби. Миранчук был одним из лучших в «Торино», у «Ювентуса» вернулся не игравший год Погба

ФК Торино
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Монца»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Кремонезе» — «Интер»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Торино»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Милан»: чемпионат Италии, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погба — о первом матче за «Ювентус» после возвращения из «МЮ»: «Все улыбаются сегодня вечером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
15
 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
19
 Кремонезе 24 1 9 14 19-43 12
20
 Сампдория 24 2 5 17 11-39 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 0 : 2
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 0 : 1
26.02 14:30
Болонья – Интер
 1 : 0
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 3 : 0
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 2 : 2
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 2 : 0
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 0 : 3
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 1 : 0
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 2 : 1
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 22 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 15 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости