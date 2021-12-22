Маццарри считает, что «Кальяри» заслуживал ничьей в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Кальяри» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями после матча 19-го тура серии А против «Ювентуса» (0:2).

«Мы заслуживали сыграть вничью, — цитирует специалиста Football Italia. — Играть на этом стадионе всегда непросто. Мы очень хорошо играли во втором тайме и заслуживали большего. Парни очень хорошо отреагировали. Если мы всегда будем так играть, то сможем выйти из этой ситуации».

Голы забивали Мойзе Кин и Федерико Бернардески.