Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Кальяри» (2:0) в 19-м туре чемпионата Италии

«Кин на позиции центрфорварда? Мората становился раздражительным — цитирует специалиста Football Italia. — Он не атаковал пространства, не перемещался. Поэтому я предпочел передвинуть Кина на позицию центрфорварда. Мората после этого расслабился, у него стало больше пространства, и это хорошо сработало.

Я был бы рад, если бы в феврале у нас было бы такое же расстояние от топ-4. Это означало бы, что мы можем побороться за топ-4. Нам предстоит много «лобовых» матче в январе и феврале. После этого наш календарь будет чуточку проще, так как конкуренты будут играть друг с другом. Мы набрали 11 очков в таких матчах, но теряли в других играх.

Рабьо сегодня плохо читал игру. Нам нужно серьезно поработать с ним. Я просил ребят бить издали, и у Бернардески было несколько моментов до гола".