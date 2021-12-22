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Президент «Кальяри» заразился коронавирусом

03:45
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Президент «Кальяри» Томмазо Джулини сдал положительный тест на коронавирус. Об этом после поражения от «Ювентуса» (0:2) в 19-м туре сообщил главный тренер островитян Вальтер Маццарри.

«Президент Джулини сдал положительный тест на коронавирус прямом перед матчем, — цитирует Маццарри Football Italia. — Он хотел быть здесь, и мы этого тоже хотели. Надеюсь, он в порядке».

Ранее из-за коронавирусных ограничений «Салернитана» не смогла отправиться на матч с «Удинезе».

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное