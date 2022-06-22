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Сегодня, 19:50

Лукаку расплакался, когда узнал о возвращении в «Интер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не смог сдержать слез, когда узнал о том, что миланский «Интер» договорился о его возвращении на правах аренды, утверждает La Gazzetta dello Sport.

29-летний бельгиец расплакался, когда агент сообщил ему о согласовании сделки.

Лукаку просил руководство лондонского клуба отпустить его обратно в миланский «Интер» еще в январе, но тогда сделка считалась невозможной.

Ранее появилась информация, что бельгиец на следующей неделе пройдет медобследование в Милане. «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в качестве бонусов.

Сам Лукаку согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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Торино – Рома
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Аталанта – Эмполи
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Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
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Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
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Ювентус

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Интер

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Доменико Берарди

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Интер

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Николо Барелла

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Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

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Итан Ампаду

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