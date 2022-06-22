Лукаку расплакался, когда узнал о возвращении в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не смог сдержать слез, когда узнал о том, что миланский «Интер» договорился о его возвращении на правах аренды, утверждает La Gazzetta dello Sport.

29-летний бельгиец расплакался, когда агент сообщил ему о согласовании сделки.

Лукаку просил руководство лондонского клуба отпустить его обратно в миланский «Интер» еще в январе, но тогда сделка считалась невозможной.

Ранее появилась информация, что бельгиец на следующей неделе пройдет медобследование в Милане. «Интер» заплатит за аренду 8 миллионов евро, еще 4 миллиона «Челси» может получить в качестве бонусов.

Сам Лукаку согласился снизить свою зарплату с 12 до 8 миллионов евро в год.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.