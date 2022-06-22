Мхитарян успешно прошел медосмотр перед переходом в «Интер»

Полузащитник Генрих Мхитарян успешно прошел медосмотр перед переходом в «Интер». Он заключил контракт с клубом до 2024 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Зарплата 33-летнего армянина составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 44 матчах за «Рому». Контракт футболиста с римлянами действует до конца июня 2022 года.