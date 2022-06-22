«Интер» активизировал переговоры с агентами Дибалы

«Интер» возобновил переговоры по контракту с нападающим Пауло Дибалы с новыми условиями, сообщает Sky Sport Italia.

Миланский клуб ранее взял небольшую паузу в переговорах, так как все силы были брошены на трансфер нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

Теперь же в «Интере» вернулись к кандидатуре 28-летнего аргентинца. Футболист подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 миллионов евро в год с учетом бонусов. В скором времени аргентинец пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус». Он покидает туринский клуб на правах свободного агента.