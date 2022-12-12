Луис де ла Фуэнте: «Если и есть кто-то, кто знает будущее испанского футбола, так это я»

Луис де ла Фуэнте высказался о своем назначении на пост главного тренера сборной Испании.

«Я постараюсь внести небольшие изменения, чтобы улучшить большую работу, проделанную в испанском футболе. Я ни перед чем не закрываюсь и готов меняться, потому что футбол постоянно развивается.

Я был профессиональным футболистом на протяжении 15 лет, выигрывал титулы, 10 лет проработал в федерации, видел работу в разных дивизионах. Со всем смирением и честностью могу сказать, если и есть кто-то, кто знает будущее испанского футбола, так это я", — приводит Mundo Deportivo слова де ла Фуэнте.

Ранее королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении 61-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды страны. До этого испанец возглавлял молодежную национальную команду.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022.