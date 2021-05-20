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«Ливерпуль» хочет купить Аарона Рэмзи этим летом

13:20
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмзи, сообщает TuttoJuve.

По данным источника, руководство клуба ищет подходящего игрока для усиления в центре поля. «Ювентус» готов отпустить 30-летнего валлийца за 13 миллионов евро.

В этом сезоне серии А Рэмзи провел 22 матча, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

Дополнительная информация:

https://www.tuttojuve.com/

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