«Ливерпуль» хочет купить Аарона Рэмзи этим летом

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмзи, сообщает TuttoJuve.

По данным источника, руководство клуба ищет подходящего игрока для усиления в центре поля. «Ювентус» готов отпустить 30-летнего валлийца за 13 миллионов евро.

В этом сезоне серии А Рэмзи провел 22 матча, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.