«Ливерпуль» хочет купить Аарона Рэмзи этим летом
13:20
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмзи, сообщает TuttoJuve.
По данным источника, руководство клуба ищет подходящего игрока для усиления в центре поля. «Ювентус» готов отпустить 30-летнего валлийца за 13 миллионов евро.
В этом сезоне серии А Рэмзи провел 22 матча, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю