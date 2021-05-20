«Беневенто» 12 часов будет добираться на матч с «Торино» на автобусе в наказание за вылет из Серии А

Футболисты «Беневенто» 12 часов на автобусе будут добираться на выездной матч заключительного тура Серии А против «Торино», сообщает Calciomercato. Так руководство клуба решило наказать команду за вылет в Серию B.

По информации источника, президент клуба Оресте Вигорито решил не оплачивать команде билеты на самолет. Вместо этого он заставил команду ехать на автобусе практически по всей материковой Италии.

Благодаря ничьей в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:0) в элитном дивизионе остался «Торино». За тур до конца команда имеет 36 очков и занимает 17-е место. У «Беневенто» 32 очка и 18-я позиция.

Таким образом, команда Филиппо Индзаги в следующем сезоне будет выступать в серии В. В прошлом сезоне под руководством специалиста команда пробилась в элиту.