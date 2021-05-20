Роналду - о победе в Кубке Италии: «Рад выиграть еще один титул на службе у великого клуба»
10:37
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (2:1).
«Я очень рад выиграть еще один титул на службе у этого великого клуба! До конца! Вперед, Ювентус!» - написал Роналду в Instagram.
Для Роналду это первый подобный трофей в активе. Всего футболист выиграл 34 титула. Контракт португальца рассчитан до лета 2022 года.
«Ювентус» выиграл Кубок Италии в 14-й раз в своей истории. Клуб лидирует по этому показателю.
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