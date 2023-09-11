«Лечче» подписал бывшего форварда «Болоньи» Сансоне

«Лечче» объявил о подписании контракта с нападающим Николой Сансоне.

Срок контракта с 32-летним итальянцем не уточняется. Футболист будет выступать за команду под 11-м номером.

С июля 2019 года по июль 2023 года Сансоне выступал за «Болонью». В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах.

«Лечче» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 7 очками в 3 матчах.