Il Giornale: владельцы «Ювентуса» выставили клуб на продажу

Семья предпринимателей Аньелли, владеющая футбольным клубом «Ювентус», выставила команду на продажу, сообщает итальянская газета Il Giornale.

По данным источника, Аньелли уже приступили к поиску потенциальных покупателей. Нынешние владельцы клуба приняли такое решение из-за финансовых проблем «Ювентуса» и судебных тяжб, связанных с уходом бывшего президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа.

Аньелли и Недвед ушли в отставку в ноябре 2022 года из-за скандала, связанного с финансовыми махинациями. В январе Аньелли отстранили от работы в итальянском футболе на 2 года, а Недведа — на 8 месяцев.

В июле УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один сезон из-за того, что клуб нарушил правила финансового фейр-плей. Также команду оштрафовали на 20 миллионов евро. В сезоне-2023/24 «Ювентус» должен был выступать в Лиге конференций.

После трех туров чемпионата Италии-2023/24 «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице с 7 очками.