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Сегодня, 11:45

Il Giornale: владельцы «Ювентуса» выставили клуб на продажу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты «Ювентуса».
Фото AFP

Семья предпринимателей Аньелли, владеющая футбольным клубом «Ювентус», выставила команду на продажу, сообщает итальянская газета Il Giornale.

По данным источника, Аньелли уже приступили к поиску потенциальных покупателей. Нынешние владельцы клуба приняли такое решение из-за финансовых проблем «Ювентуса» и судебных тяжб, связанных с уходом бывшего президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа.

Аньелли и Недвед ушли в отставку в ноябре 2022 года из-за скандала, связанного с финансовыми махинациями. В январе Аньелли отстранили от работы в итальянском футболе на 2 года, а Недведа — на 8 месяцев.

В июле УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один сезон из-за того, что клуб нарушил правила финансового фейр-плей. Также команду оштрафовали на 20 миллионов евро. В сезоне-2023/24 «Ювентус» должен был выступать в Лиге конференций.

После трех туров чемпионата Италии-2023/24 «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице с 7 очками.

Футболисты &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» исключен из еврокубков и оштрафован на 20 миллионов евро. УЕФА сурово наказал итальянский гранд

Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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16.09 19:00
Интер – Милан
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Кальяри – Удинезе
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Фрозиноне – Сассуоло
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
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Ламек Банда

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Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

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Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 2
И К Ж
Исак Хиен

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Верона

 1 1 0
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Сассуоло

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Фикайо Томори

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