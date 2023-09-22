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22 сентября, 23:42

«Лечче» в большинстве обыграл «Дженоа» и вышел на второе место в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Лечче».
Фото Reuters

«Лечче» на своем поле обыграл «Дженоа» в матче 5-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте забил форвард хозяев Реми Уден. «Лечче» играл в большинстве с 36-й минуты — две желтые карточки получил защитник генуэзцев Арон Карикол.

«Лечче набрал 11 очков и поднялся на второе место в итальянской серии А. «Дженоа» с 4 очками идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 21:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:0
Дженоа

Футбол
ФК Дженоа
ФК Лечче
0
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«Салернитана» сыграла вничью с «Фрозиноне» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
3
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
4
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
5
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
6
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
7
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
8
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
9
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
14
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
15
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
16
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
17
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
18
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 19:30
Салернитана – Фрозиноне
 1 : 1
22.09 21:45
Лечче – Дженоа
 1 : 0
23.09 16:00
Милан – Верона
 - : -
23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
23.09 21:45
Лацио – Монца
 - : -
24.09 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
24.09 16:00
Аталанта – Кальяри
 - : -
24.09 16:00
Удинезе – Фиорентина
 - : -
24.09 19:00
Болонья – Наполи
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Торино – Рома
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 2 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
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