«Лечче» в большинстве обыграл «Дженоа» и вышел на второе место в серии А

«Лечче» на своем поле обыграл «Дженоа» в матче 5-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте забил форвард хозяев Реми Уден. «Лечче» играл в большинстве с 36-й минуты — две желтые карточки получил защитник генуэзцев Арон Карикол.

«Лечче набрал 11 очков и поднялся на второе место в итальянской серии А. «Дженоа» с 4 очками идет на 14-й строчке в турнирной таблице.