«Салернитана» сыграла вничью с «Фрозиноне» в серии А

«Салернитана» дома сыграла вничью с «Фрозиноне» в матче 5-го тура серии А — 1:1.

На 12-й минуте счет открыл защитник гостей Симоне Романьоли. Хозяевам удалось отыграться благодаря голу Жоване Кабрала на 52-й минуте.

«Фрозиноне» с 8 очками занимает пятое место в серии А. «Салернитана» с 2 баллами остается предпоследней в турнирной таблице.