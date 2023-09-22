Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:30

«Салернитана» сыграла вничью с «Фрозиноне» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Салернитана» дома сыграла вничью с «Фрозиноне» в матче 5-го тура серии А — 1:1.

На 12-й минуте счет открыл защитник гостей Симоне Романьоли. Хозяевам удалось отыграться благодаря голу Жоване Кабрала на 52-й минуте.

«Фрозиноне» с 8 очками занимает пятое место в серии А. «Салернитана» с 2 баллами остается предпоследней в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 5-й тур
22 сент, 19:30. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:1
Фрозиноне
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Салернитана
ФК Фрозиноне
0
Читайте также
«Рука была похожа на кровавое месиво». Знаменитый баскетболист вернулся в спорт после жуткого инцидента
Туктамышева: «Я вхожу в новый сезон. В планах — выступить на этапах Гран-при в Красноярске и Москве»
Находившийся в Севастополе британский журналист оценил работу российской ПВО
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Небензя рассказал о неформальном общении с коллегами из недружественных стран
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Проведеля опроверг новость о том, что игрок может сделать российский паспорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
6
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
7
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
8
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
9
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
15
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
16
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
17
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
18
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 19:30
Салернитана – Фрозиноне
 1 : 1
22.09 21:45
Лечче – Дженоа
 - : -
23.09 16:00
Милан – Верона
 - : -
23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
23.09 21:45
Лацио – Монца
 - : -
24.09 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
24.09 16:00
Аталанта – Кальяри
 - : -
24.09 16:00
Удинезе – Фиорентина
 - : -
24.09 19:00
Болонья – Наполи
 - : -
24.09 21:45
Торино – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 2 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости