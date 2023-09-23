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Сегодня, 16:24

Начало матча «Милан» — «Верона» отложили из-за дождя с градом

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Град на поле «Сан-Сиро».
Фото AFP

Начало матча 5-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона» было отложено на 25 минут.

Перед игрой в Милане прошел сильный дождь с градом. Во время разминки некоторые игроки жаловались, что мяч не отскакивал от газона, а где-то даже не катился.

Но дренажная система «Сан-Сиро» работала исправно, и после дополнительной инспекции поля было принято решение о переносе стартового свистка — с 16:00 на 16:25 по московскому времени.

Италия. Серия А. 5-й тур
23 сент, 16:25. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Верона

ФК Верона
ФК Милан
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Лечче 5 3 2 0 8-4 11
3
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
4
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
5
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
6
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
7
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
8
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
9
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
14
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
15
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
16
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
17
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
18
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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22.09 19:30
Салернитана – Фрозиноне
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23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
23.09 21:45
Лацио – Монца
 - : -
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24.09 16:00
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Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

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Ламек Банда

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Лечче

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И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

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 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 2 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
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