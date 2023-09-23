Начало матча «Милан» — «Верона» отложили из-за дождя с градом

Начало матча 5-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Верона» было отложено на 25 минут.

Перед игрой в Милане прошел сильный дождь с градом. Во время разминки некоторые игроки жаловались, что мяч не отскакивал от газона, а где-то даже не катился.

Но дренажная система «Сан-Сиро» работала исправно, и после дополнительной инспекции поля было принято решение о переносе стартового свистка — с 16:00 на 16:25 по московскому времени.