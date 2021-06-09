Лаутаро Мартинес отклонил предложение «Интера» по новому контракту

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отверг предложение клуба по новому контракту, сообщает Sport.es.

Нынешний контракт 23-летнего аргентинца рассчитан до лета 2023 года. Сумма отступных за игрока составляет 111 миллионов евро. Однако «Интер» готов отпустить игрока, если получит предложение в размере 90 миллионов.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает главной трансферной целью клуба нападающего «Интера». Он настаивает на покупке 23-летнего аргентинца.

«Матрасники» уже сделали предложение в размере 50 миллионов евро, однако «Интер» проигнорировал этот запрос.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.