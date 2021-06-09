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«Бешикташ» опережает «Зенит» в борьбе за Видаля

20:35
Артуро Видаль. Фото AFP
Артуро Видаль. Фото AFP
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль входит в сферу интересов «Зенита». Однако фаворитом в борьбе за 34-летнего чилийца считается «Бешикташ», утверждает interlive.it.

Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне серии А Видаль провел 23 матча, забил один гол и отметился двумя результативными передачами. К слову, он помог «Интеру» выиграть чемпионат Италии, что случилось впервые за 11 лет.

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