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Николас Бурдиссо может стать спортивным директором «Фиорентины»

22:05
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Бывший защитник сборной Аргентины Никола Бурдиссо может стать новым спортивным директором «Фиорентины», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В качестве футболиста он провел большую часть времени в Италии, выступая за «Интер», «Рому», «Дженоа» и «Торино».

17 декабря 2018 года Бурдиссо был назначен спортивным директором «Боки Хуниорс».

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