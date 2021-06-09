Николас Бурдиссо может стать спортивным директором «Фиорентины»
22:05
Бывший защитник сборной Аргентины Никола Бурдиссо может стать новым спортивным директором «Фиорентины», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В качестве футболиста он провел большую часть времени в Италии, выступая за «Интер», «Рому», «Дженоа» и «Торино».
17 декабря 2018 года Бурдиссо был назначен спортивным директором «Боки Хуниорс».
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