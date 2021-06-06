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Симеоне настаивает на трансфере Лаутаро Мартинеса в «Атлетико»

6 июня 2021, 13:49
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что главной трансферной целью клуба должен стать нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Он настаивает на покупке 23-летнего аргентинца, сообщает AS.

«Матрасники» уже сделали предложение в размере 50 миллионов евро, однако «Интер» проигнорировал этот запрос. Миланский клуб хочет получить за игрока 70 миллионов.

В прошедшем сезоне 23-летний нападающий сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.

Сам Симеоне готовится подписать новый контракт с «Атлетико» до 2024 года.

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