«Интер» проигнорировал предложение «Атлетико» в 50 миллионов евро за Лаутаро Мартинеса
15:02
«Атлетико» выступил с предложением относительно нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в размере 50 миллионов евро. Но испанский клуб даже не получил какой-либо реакции со стороны «нерадзурри», утверждает La Gazetta dello Sport.
Руководство итальянского клуба тем самым дало понять, что не намерено рассматривать предложения со стороны других клубов по данному футболисту, если итоговая сумма не начинается от текущей трансферной стоимости 23-летнего аргентинца, которая, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.
В прошедшем сезоне 23-летний нападающий сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.
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